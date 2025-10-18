Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, Ada yang Anjlok hingga 14%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |15:05 WIB
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, Ada yang Anjlok hingga 14%
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini. Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan ke 7.915, anjlok 4,14% dalam sepekan.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Golden Flower Tbk (POLU), yang terjun bebas sebesar 14,99%. Harga sahamnya anjlok dari Rp29.850 menjadi Rp25.375 per saham.

Disusul oleh PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI), yang menyusut 14,90% ke Rp434 dari posisi pekan sebelumnya di Rp510.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (18/10/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Golden Flower Tbk (POLU) merosot 14,99% ke Rp25.375.

2. PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) menyusut 14,90% ke Rp434.

3. PT Pakuan Tbk (UANG) melemah 14,90% ke Rp3.540.

4. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) tergelincir 14,87% ke Rp166.

5. PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) tertekan 14,86% ke Rp1.175.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
