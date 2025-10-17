Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Merosot 2,22% ke Level 7.944

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |12:02 WIB
IHSG Sesi I Merosot 2,22% ke Level 7.944
. IHSG anjlok 180,47 poin atau 2,22% ke 7.944,29. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot pada sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG anjlok 180,47 poin atau 2,22% ke 7.944,29.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (17/10/2025), terdapat 136 saham menguat, 591 saham melemah, dan 229 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,9 triliun dari 22,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,90 persen ke 772,01, indeks JII turun 1,59 persen ke 554,88, indeks IDX30 turun 1,18 persen ke 400,91, dan indeks MNC36 turun 1,17 persen ke 316,12.

Untuk indeks sektoral kompak turun, di antaranya: energi 4,22 persen, konsumer non-siklikal 2,42 persen, konsumer siklikal 2,35 persen, keuangan 1,21 persen, infrastruktur 3,49 persen, properti 0,11 persen, bahan baku 1,71 persen, transportasi 3,08 persen, industri 1,68 persen, teknologi 4,86 persen, dan kesehatan 1,68 persen.

 

