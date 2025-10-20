Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |21:41 WIB
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025. (Foto: dok ISF)
A
A
A

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), penyedia solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara, mendukung penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 sebagai bagian dari komitmennya dalam menciptakan nilai tambah melalui transformasi bisnis dan penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh operasional perusahaan.

Dalam sesi tematik ISF 2025 bertajuk “Green Business Building: How to Build Efficiently and Sustainably,” Head of Government Relations and Circular Economy Department Chandra Asri Group, Donny Adolf mengungkapkan, kunci keberhasilan dalam menjalankan investasi hijau dan memastikan efektivitas belanja modal (CAPEX) terletak pada kemampuan membangun kemitraan yang kuat serta menerapkan pola pikir kolaboratif sejak awal.

"Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri Group secara aktif berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi investasi hijau. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan bersama pemerintah melalui early advocacy dalam memperoleh izin, insentif, serta mengatasi berbagai hambatan pada proyek investasi hijau yang tengah dijalankan," kata Donny.

Selain itu, lanjutnya, Chandra Asri Group juga menjalin kerja sama erat dengan penyedia teknologi untuk memastikan sinergi dan kompatibilitas teknologi yang diterapkan.

"Tidak hanya itu, perusahaan turut melakukan penyelarasan ekosistem guna memastikan kesesuaian rantai pasok dan teknologi sehingga seluruh proses berjalan secara efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3177892//ilustrasi_berkendara_di_jakarta-DfBL_large.jpeg
Menggembirakan, Warga Jakarta Kini Lebih Mudah Dapat Keringanan Pajak Kendaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177853//counterpain_medicated_plaster_taisho-DBps_large.jpg
Counterpain Medicated Plaster, Varian Koyo yang Ditunggu-tunggu Resmi Meluncur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177819//menteri_kebudayaan_fadli_zon-71ud_large.jpeg
Resmikan Museum Situs Gua Harimau, Menbud Lestarikan Koleksi Arkeologi Nusantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement