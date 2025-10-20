Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), penyedia solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara, mendukung penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 sebagai bagian dari komitmennya dalam menciptakan nilai tambah melalui transformasi bisnis dan penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh operasional perusahaan.

Dalam sesi tematik ISF 2025 bertajuk “Green Business Building: How to Build Efficiently and Sustainably,” Head of Government Relations and Circular Economy Department Chandra Asri Group, Donny Adolf mengungkapkan, kunci keberhasilan dalam menjalankan investasi hijau dan memastikan efektivitas belanja modal (CAPEX) terletak pada kemampuan membangun kemitraan yang kuat serta menerapkan pola pikir kolaboratif sejak awal.

"Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri Group secara aktif berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi investasi hijau. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan bersama pemerintah melalui early advocacy dalam memperoleh izin, insentif, serta mengatasi berbagai hambatan pada proyek investasi hijau yang tengah dijalankan," kata Donny.

Selain itu, lanjutnya, Chandra Asri Group juga menjalin kerja sama erat dengan penyedia teknologi untuk memastikan sinergi dan kompatibilitas teknologi yang diterapkan.

"Tidak hanya itu, perusahaan turut melakukan penyelarasan ekosistem guna memastikan kesesuaian rantai pasok dan teknologi sehingga seluruh proses berjalan secara efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.