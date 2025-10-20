Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Naik 2,19 Persen ke Level 8.088 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |16:37 WIB
IHSG Ditutup Naik 2,19 Persen ke Level 8.088 
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,19 persen ke 8.088 pada hari ini Senin (20/10/2025).

Sepanjang perdagangan indeks konsisten di zona hijau dengan rentang di 7.937,39 - 8.117,27.

Sebanyak 528 saham menguat, 199 turun, dan 229 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp22,72 triliun, dengan volume 33,87 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung juga kompak naik seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor penopang indeks datang dari keuangan, energi, transportasi, dan industri melesat 2-3 persen. Sedangkan lainnya masih tumbuh tipis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177954/ihsg_sesi_i-Ng6D_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.071
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170/ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176949/ihsg_ditutup_melemah-0job_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.051
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement