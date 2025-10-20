IHSG Ditutup Naik 2,19 Persen ke Level 8.088

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,19 persen ke 8.088 pada hari ini Senin (20/10/2025).

Sepanjang perdagangan indeks konsisten di zona hijau dengan rentang di 7.937,39 - 8.117,27.

Sebanyak 528 saham menguat, 199 turun, dan 229 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp22,72 triliun, dengan volume 33,87 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung juga kompak naik seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor penopang indeks datang dari keuangan, energi, transportasi, dan industri melesat 2-3 persen. Sedangkan lainnya masih tumbuh tipis.