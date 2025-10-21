Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nama Kamu Termasuk Penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di Sini Link dan Kriteria Penerima

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |20:02 WIB
Nama Kamu Termasuk Penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di Sini Link dan Kriteria Penerima
Nama kamu termasuk penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di sini link dan kriteria penerima. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nama kamu termasuk penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di sini link dan kriteria penerima. 

BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) siap dicairkan ke 35 juta keluar pada Oktober sampai Desember 2025. Adapun besaran BLT yang disiapkan mencapai Rp30 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Airlangga menjelaskan, BLT tambahan ini akan diberikan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan program BLT reguler dan diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako,” ungkap Airlangga.

Airlangga memastikan penyaluran akan dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk 18,3 juta KPM dan PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta KPM. Proses pencairan dijadwalkan dimulai minggu depan, dengan penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru.

Masyarakat pun dapat segera mengecek apakah menjadi salah satu penerima BLT Kesra atau tidak. Cara dengan menggunakan KTP lewat aplikasi Cek Bansos. 

Berikut cara cek penerima BLT Kesra:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
