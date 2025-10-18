Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh 6%, Purbaya Bakal Dapat Hadiah dari Prabowo

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |11:00 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 6%, Purbaya Bakal Dapat Hadiah dari Prabowo
Purbaya sangat berharap Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan sebesar Rp30 triliun berdampak positif . (Foto: Okezone.com/Aldhi)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mendapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto jika ekonomi Indonesia tumbuh 6% tahun ini. Oleh karena itu, Purbaya sangat berharap Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan sebesar Rp30 triliun berdampak positif pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita lihat, kalau ekonomi sudah bagus, tumbuh dalam 6 persen. Makanya doain biar ekonomi berbalik cepat. Biar saya dapat hadiah (dari Presiden Prabowo), kira-kira gitu,” kata Purbaya sambil tertawa, Sabtu (18/10/2025).

Purbaya juga menegaskan, BLT tambahan ini bukan menggunakan anggaran yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya sempat mengembalikan anggaran karena serapannya rendah.

“Oh bukan, memang ada di APBN seperti itu,” tegasnya.

Purbaya memastikan, tambahan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp30 triliun yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan, dana sebesar Rp30 triliun itu memang berasal dari APBN dan sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

 

