HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp300 Ribu Cair Mulai Senin, Ini Daftar Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |17:10 WIB
BLT Rp300 Ribu Cair Mulai Senin, Ini Daftar Penerimanya
BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp300 ribu mulai dicairkan Senin, 20 Oktober 2025.
A
A
A

JAKARTA – BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp300 ribu mulai dicairkan Senin, 20 Oktober 2025. Pencairan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemberian tambahan BLT Kesejahteraan Rakyat ini berada di luar BLT reguler yang setiap bulan disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.
"Seluruh proses penyaluran akan segera dilaksanakan, dan rencananya akan mulai diberikan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 mendatang," kata Airlangga, Sabtu (18/10/2025).

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan perumusan sejumlah program prioritas dalam Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Berkaitan dengan Program Paket Ekonomi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Sosial, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mewakili Presiden Prabowo Subianto, melakukan peluncuran dua program, yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, di Kantor Pos Indonesia Cabang Cikini, Jumat (17/10/2025).

 

