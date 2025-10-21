Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025 Sampai Kapan? Cek Ketentuannya di Sini

Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025 Sampai Kapan? Cek Ketentuannya di Sini (Foto: PLN)

JAKARTA - Promo diskon listrik 50 persen PLN di Oktober 2025 sampai kapan? Cek ketentuannya di sini. PT PLN (Persero) kembali memberikan diskon listrik berupa promo diskon tambah daya listrik 50 persen.

Promo diskon listrik 50 persen PLN dimulai sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025. Dengan demikian, pelanggan masih dapat menikmati

promo diskon listrik 50 persen sampai 30 Oktober 2025.

Promo diskon listrik 50 persen diberikan PLN kepada pelanggan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 melalui program spesial bertajuk Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Ketentuan promo diskon listrik 50 persen PLN di Oktober 2025 dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menjelaskan, program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

"Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50% dari biaya normal. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.