Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya

JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis guna memastikan program pemerintah tepat sasaran dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembentukan satgas ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2025 lalu.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," kata Menko Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan dalam Satgas Percepatan Program Strategis terdapat tiga kelompok kerja (Pokja), di mana Pokja 1 bertugas untuk percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Kemudian Pokja ke-2 bertugas melalukan percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking, dan Pokja ke-3 melakukan percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.