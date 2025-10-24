Cerita Purbaya Gaet Hacker Top Dunia untuk Benahi Sistem Coretax

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan sederet upaya dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax. Ia mengaku menggandeng hacker profesional yang memiliki prestasi di kancah dunia.

Menurutnya, para hacker ini sengaja dipanggil untuk membantu membenahi sistem Coretax yang banyak mengalami berbagai kendala teknis. Menariknya lagi, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa hacker-hacker top global ini merupakan hacker yang memang berasal dari Tanah Air.

"Kita panggil hacker kita yang jago-jago. Orang Indonesia ya, bukan asing. Anda jangan kira loh. Orang Indonesia itu hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu yang jagoan," ungkapnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantornya pada Jumat (24/10/2025).

Purbaya menyatakan, hacker yang ia libatkan bukan sembarangan. Salah satunya bahkan memiliki peringkat keenam dunia dalam kompetisi keamanan siber internasional, dan kerap dipercaya oleh perusahaan teknologi besar seperti Google untuk menguji ketahanan sistem mereka.

Lebih jauh, bendahara negara ini mengatakan bahwa hacker yang digunakan merupakan hacker yang sama dengan yang ia panggil ketika harus membenahi sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Itu ranking internasional. Ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipake ngehack. Untuk tes. Google dan lain-lain yang besar-besar. Dan mereka baik, Merah Putih semua," sebutnya.