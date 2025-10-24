Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ASEAN-DEFA Capai Kesepakatan Substansial, Menko Airlangga: Percepat Integrasi Ekonomi 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |20:03 WIB
ASEAN-DEFA Capai Kesepakatan Substansial, Menko Airlangga: Percepat Integrasi Ekonomi 
ASEAN-DEFA Capai Kesepakatan Substansial (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) telah mencapai kesepakatan substansial pada acara the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/10/2025). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan, capaian itu merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN menyatakan capaian ini merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN di 2025.

Kemudian, lanjut dia, hal ini sekaligus menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee) untuk DEFA, dengan kontribusi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

DEFA merupakan inisiatif utama di bawah Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), yang diadopsi pada tahun 2021 sebagai agenda transformasi digital ASEAN untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997//ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965//ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692//berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178325//purbaya-mBn7_large.jpg
BLT Rp30 Triliun Cair, Purbaya Yakin Ekonomi Tumbuh di Atas 5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178039//presiden_prabowo-8cxW_large.jpg
Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Turun 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178023//prabowo-3ocJ_large.jpg
Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement