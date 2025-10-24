ASEAN-DEFA Capai Kesepakatan Substansial, Menko Airlangga: Percepat Integrasi Ekonomi

JAKARTA - ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) telah mencapai kesepakatan substansial pada acara the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/10/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan, capaian itu merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN menyatakan capaian ini merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN di 2025.

Kemudian, lanjut dia, hal ini sekaligus menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee) untuk DEFA, dengan kontribusi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

DEFA merupakan inisiatif utama di bawah Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), yang diadopsi pada tahun 2021 sebagai agenda transformasi digital ASEAN untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.