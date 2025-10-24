Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |20:42 WIB
Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022.

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Ia menilai langkah yang dilakukan Kejagung merupakan bagian dari kewenangan penegak hukum.

“Ya biar saja. Itu kan orang lain yang periksa. Biar saja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

"Itu kan kelihatannya sih ekspornya cukup canggih tuh, tapi itu pasti akan debatable buktinya seperti apa saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," imbuhnya.

 

