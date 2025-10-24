Penjelasan DJP soal Pegawai Sedang Olahraga saat Sidak Purbaya: Bukan di Jam Kerja

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pegawai pajak yang sedang berolahraga saat kedatangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terjadi bukan di jam kerja. Penegasan ini merespons berbagai narasi yang sebelumnya beredar luas di masyarakat.

"Kegiatan olahraga pound fit yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja, Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional kerja," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli kepada Okezone.com, Jumat (24/10/2025).

Rosmauli menjelaskan, waktu kejadian video yang tersebar sekitar pukul 17.30 WIB. Artinya, bukan pagi hari maupun pada saat jam operasional pegawai.

Sebelumnya beredar video yang menunjukkan Purbaya sidak di kantor Ditjen Pajak. Sidak ini viral di medsos karena saat Purbaya datang terlihat pegawai yang sedang senam.

Menurut Rosmauli, kehadiran Menkeu di lokasi yang ditampilkan pada video bukan dilakukan dalam rangka inspeksi mendadak (sidak) yang mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan merupakan kegiatan biasa setelah mengikuti agenda rapat di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).