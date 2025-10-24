Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjelasan DJP soal Pegawai Sedang Olahraga saat Sidak Purbaya: Bukan di Jam Kerja 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |22:35 WIB
Penjelasan DJP soal Pegawai Sedang Olahraga saat Sidak Purbaya: Bukan di Jam Kerja 
Penjelasan DJP soal Sidak Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pegawai pajak yang sedang berolahraga saat kedatangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terjadi bukan di jam kerja. Penegasan ini merespons berbagai narasi yang sebelumnya beredar luas di masyarakat.

"Kegiatan olahraga pound fit yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja, Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional kerja," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli kepada Okezone.com, Jumat (24/10/2025). 

Rosmauli menjelaskan, waktu kejadian video yang tersebar sekitar pukul 17.30 WIB. Artinya, bukan pagi hari maupun pada saat jam operasional pegawai.

Sebelumnya beredar video yang menunjukkan Purbaya sidak di kantor Ditjen Pajak. Sidak ini viral di medsos karena saat Purbaya datang terlihat pegawai yang sedang senam.

Menurut Rosmauli, kehadiran Menkeu di lokasi yang ditampilkan pada video bukan dilakukan dalam rangka inspeksi mendadak (sidak) yang mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan merupakan kegiatan biasa setelah mengikuti agenda rapat di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179084/menkeu_purbaya-N1iF_large.jpg
Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179075/menkeu_purbaya-f4Vh_large.jpg
Kanal Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 28.390 Aduan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179054/menkeu_purbaya-uLHm_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Kebocoran Data di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179036/menkeu_purbaya-nyj7_large.jpg
Cerita Purbaya Gaet Hacker Top Dunia untuk Benahi Sistem Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179019/menkeu_purbaya-khzf_large.jpg
Soal Masalah Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178985/purbaya-cvT4_large.jpg
Digugat 1.900 Eks Karyawan BUMN Kertas Leces, Purbaya: Saya Lempar ke Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement