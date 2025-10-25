Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Cara Kejar Pajak: Tak Pakai Gaya Preman!

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |06:11 WIB
Purbaya Ungkap Cara Kejar Pajak: Tak Pakai Gaya Preman!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, mengejar target penerimaan pajak pada sisa akhir tahun ini bakal menggunakan pendekatan yang profesional, bukan seperti gaya preman. Strategi Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan pajak menggunakan pendekatan manajemen mikro (micro management) dengan melihat potensi-potensi yang belum terjamah.

“Kalau ada potensi bocor sana-sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedor rumah orang jam 5 pagi, enggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” kata Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam 23 Oktober 2025.

Strategi manajemen mikro sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10) malam.

Bimo mengatakan manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.

“Upayanya kita mulai micro management untuk collection. Jadi, kami pantau betul semua wajib pajak. Kami data dari semua kantor wilayah (kanwil), potensi yang paling besar siapa, dan kira-kira kepatuhannya seperti apa. Kemudian, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimal,” ujar Bimo.

Sebagai catatan, penerimaan perpajakan pada akhir tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.387,3 triliun, setara 95,8 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Adapun realisasi per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen dari proyeksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179107/menkeu_purbaya-mwXz_large.jpg
Penjelasan DJP soal Pegawai Sedang Olahraga saat Sidak Purbaya: Bukan di Jam Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179084/menkeu_purbaya-N1iF_large.jpg
Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179075/menkeu_purbaya-f4Vh_large.jpg
Kanal Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 28.390 Aduan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179054/menkeu_purbaya-uLHm_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Kebocoran Data di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179036/menkeu_purbaya-nyj7_large.jpg
Cerita Purbaya Gaet Hacker Top Dunia untuk Benahi Sistem Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179019/menkeu_purbaya-khzf_large.jpg
Soal Masalah Coretax, Purbaya: Kita Sudah Perbaiki!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement