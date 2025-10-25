Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bakal Tindak Pegawai yang Main-Main Tangani Aduan Masyarakat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |14:25 WIB
Purbaya Bakal Tindak Pegawai yang Main-Main Tangani Aduan Masyarakat
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dirinya akan turun langsung memantau proses penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui kanal WhatsApp “Lapor Pak Purbaya” (LPP).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Keuangan.

Purbaya menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak terhadap petugas yang menangani laporan masyarakat. Ia menilai pengawasan langsung menjadi kunci agar sistem pengaduan berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.

“Nanti sekali-sekali saya datangin orangnya. Dari berapa puluh (laporan), yang tadi saya datangin, bener nggak dia kerjanya. Sekali ketahuan dia ngibulin saya, selesai dia,” tegas Purbaya dalam konferensi pers, Sabtu (25/10/2025).

Purbaya menambahkan, ia tidak akan segan untuk menghubungi langsung pelapor maupun petugas yang menangani aduan guna memastikan tindak lanjutnya benar-benar berjalan.

 

1 2
