HOME FINANCE

Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |16:04 WIB
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
Vinda meraih penghargaan Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI. (Foto: dok Vinda)
A
A
A

JAKARTA - Vinda, salah satu merek tisu dan produk perawatan pribadi terkemuka di Asia, kini resmi memasuki pasar Indonesia. Berdiri sejak 1985, Vinda dikenal dengan produk tisu yang kuat, tebal, dan lembut, serta rangkaian produk perawatan pribadi yang nyaman dan aman, menjadikannya pilihan bagi banyak keluarga.

Di Indonesia, Vinda menghadirkan lini produk unggulannya, mulai dari tisu Vinda yang dikenal dengan kekuatan dan ketahanannya yang “pantang robek” meski dalam keadaan basah; Tempo, merek tisu super premium dari Jerman yang telah menjadi simbol status sosial konsumen di Eropa selama hampir 100 tahun; hingga popok dewasa Dr.P, yang menawarkan perlindungan serta kenyamanan optimal.

Sebagai merek yang baru hadir di Indonesia, Vinda berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal, termasuk jaminan produk halal. Komitmen ini yang mengantarkan Vinda meraih penghargaan Corporate Halal Leadership Award dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam ajang LPPOM Excellence Gala 2025 yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Produk tisu Vinda
Lini produk Vinda. (Foto: dok Vinda)

Penghargaan ini diberikan LPPOM MUI kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi dalam penerapan prinsip halal di seluruh proses bisnisnya. Vinda dianugerahi penghargaan di kategori Supply Chain & Partnerships, sub-kategori Halal Supply Chain Driver, sebagai pengakuan atas upaya perusahaan dalam memastikan seluruh produk dan rantai pasoknya mematuhi Standar Jaminan Halal.

“Sejak awal hadir di Indonesia, Vinda berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang dapat menjawab unmet needs dari konsumen Indonesia, yaitu kebutuhan akan tisu yang tidak mudah robek, sekaligus halal dan aman digunakan,” ujar Abraham Nandiwardhana selaku Country Head Vinda Indonesia.

