HOME FINANCE

Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |17:24 WIB
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: dok freepik/jcomp)
JAKARTA – Shopee, platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, Taiwan, dan Brasil, berkolaborasi dengan Meta dalam meluncurkan serangkaian fitur baru untuk memudahkan pengguna menemukan produk di Facebook dan melakukan pembelian langsung melalui Shopee.

Fitur baru ini menghadirkan pendekatan yang lebih sederhana untuk pemasaran afiliasi, serta kemampuan untuk meningkatkan fitur Facebook Live dengan menambahkan Collaborative Ads.

“Shopee berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem kami dan meningkatkan pengalaman belanja e-commerce. Sejalan dengan komitmen ini, kami terus berupaya membantu brand dan penjual memperluas jangkauan mereka, sekaligus menciptakan peluang baru bagi para affiliate untuk berkembang dan berkreasi," ujar Peggy Zhu, Head of Brand and Growth Marketing Shopee. 

"Melalui kerja sama dengan Meta ini, kami memberikan kemudahan bagi kreator, brand, dan penjual untuk menghubungkan komunitas Facebook mereka dengan beragam produk dan platform tepercaya milik Shopee,” katanya.

Membuka Peluang Baru bagi Kreator dan Penjual Melalui Kemitraan Afiliasi Facebook

Kreator dengan akun affiliate dapat mengunjungi Kemitraan Afiliasi Facebook, one-stop portal yang memungkinkan mereka untuk menautkan akun Facebook dengan akun affiliate mereka.

Fitur ini memungkinkan kreator memilih produk yang relevan dan menautkan tautan produk afiliasi secara langsung di dalam konten Feed dan Reels mereka. Pembeli dapat mengklik tautan tersebut dan menyelesaikan pembelian langsung di situs yang diberikan oleh affiliate.

