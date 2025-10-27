Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |07:47 WIB
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpeluang melanjutkan tren penguatan dan menguji level 8.400 pekan ini. 

Menurut PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), arus modal asing yang masuk, stabilnya fundamental makroekonomi domestik, serta dimulainya musim laporan keuangan (earning season) emiten menjadi katalis utama pendorong penguatan.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, mengatakan bahwa musim laporan keuangan kali ini akan menjadi penentu arah pasar kedepannya.

“Sektor perbankan, infrastruktur dan komoditas masih berpotensi menjadi motor penggerak utama. Jika sentimen global tetap kondusif, IHSG berpeluang menguji level 8.400 dalam jangka pendek dengan support di 8.150," kata David dalam risetnya, Senin (27/10/2025).

Pekan lalu, IHSG telah melanjutkan tren positif dan ditutup di level 8.271, naik sekitar 4,5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Selama periode tersebut, investor asing mencatatkan inflow (arus modal masuk) sebesar Rp4,3 triliun di pasar reguler. Bahkan, pada 24 Oktober 2025, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 8.348.

 

