HOME FINANCE HOT ISSUE

Setahun Reforma Agraria Prabowo-Gibran, 195 Ribu Bidang Tanah Diserahkan ke 39 Ribu Keluarga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |12:30 WIB
Setahun Reforma Agraria Prabowo-Gibran, 195 Ribu Bidang Tanah Diserahkan ke 39 Ribu Keluarga
Sebanyak 195.734 bidang tanah telah diserahkan kepada 39.556 kepala keluarga (KK). (Foto: Okezone.com/Bank Tanah)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Reforma Agraria menunjukkan capaian signifikan. Sebanyak 195.734 bidang tanah telah diserahkan kepada 39.556 kepala keluarga (KK).

"Reforma Agraria bagi kami bukan sekadar sertipikasi tanah. Ini adalah upaya menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil sekaligus menjadikan tanah sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Senin (27/10/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, pendekatan ini tak hanya memastikan kepastian hukum, tapi juga mendorong agar tanah benar-benar berfungsi produktif dan menjadi sumber kesejahteraan baru bagi rakyat kecil.

"Setiap sertipikat yang kami terbitkan diiringi dengan pendampingan agar tanahnya hidup, dikelola, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya," tuturnya.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan Redistribusi Tanah seluas 879.942 hektare, mencakup 1.641.408 bidang kepada masyarakat yang berhak. Dari jumlah itu, 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah diselesaikan, meliputi 15.533 bidang tanah atau 5.109 hektare untuk 11.576 KK.

 

Telusuri berita finance lainnya
