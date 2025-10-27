Tak Sekadar Isi Bahan Bakar, SPBU Kini Jadi Ruang Publik

JAKARTA - Kualitas layanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini menjadi perhatian dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat. Tak hanya sekadar tempat mengisi bahan bakar, SPBU wajib bertransformasi menjadi ruang pelayanan publik yang memperhatikan mutu produk, kebersihan fasilitas, dan keramahan petugas.

Oleh karena itu, Pertamina menyiapkan tim khusus Service Quality untuk memastikan seluruh SPBU di Indonesia memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, mulai dari mutu produk, kebersihan fasilitas, hingga standar pelayanan yang prima.

“Kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi pelayanan. Melalui program Serv-Q ini, kami memastikan mutu produk BBM selalu sesuai spesifikasi, fasilitas SPBU bersih dan nyaman, serta pelayanan di lapangan senantiasa prima,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, Senin (27/10/2025).

Selain menjaga kualitas produk, tim Service Quality juga bertugas memastikan kebersihan dan kerapihan seluruh fasilitas SPBU. Area pengisian, toilet, hingga musala menjadi perhatian khusus agar pelanggan merasakan kenyamanan maksimal ketika bertransaksi di SPBU Pertamina.

Tak hanya dari sisi kenyamanan, kualitas produk dan kemudahan layanan digital juga menjadi daya tarik bagi pelanggan.