HOME FINANCE

Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:16 WIB
Ilustrasi ajukan KPR di Pinhome. (Foto: dok Freepik/wirestock)
A
A
A

JAKARTA - Sudah menemukan rumah impian dengan lokasi strategis yang sesuai budget, tapi dana masih belum cukup untuk beli rumah dengan metode cash? Tenang, ajukan KPR di Pinhome bisa jadi solusi yang tepat!

Mengajukan KPR jadi lebih cepat dan mudah dengan bantuan Pinhome, mulai dari simulasi KPR, konsultasi gratis, mendapat rekomendasi bank terbaik, hingga proses pengajuan ke bank pilihan bisa selesai di hari yang sama.

Apa Itu KPR?

KPR atau Kredit Pemilikan Rumah adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur yang berencana membeli rumah atau jenis properti lainnya. 

Dengan metode KPR, kamu hanya perlu mempersiapkan biaya uang muka (DP) sekitar 10-30 persen dari harga rumah, memilih tenor cicilan, suku bunga, dan membayar cicilan bulanan sesuai dengan perjanjian.

Ada dua jenis KPR yang perlu kamu ketahui:

- KPR Konvensional: Jenis KPR dengan sistem Akad Kredit yang konsepnya memberikan pinjaman ke nasabah.

- KPR Syariah: Jenis KPR dengan sistem Akad Murabahah yang menggunakan konsep jual beli rumah.

Keuntungan Beli Rumah dengan KPR

Terdapat beberapa keuntungan jika kamu memilih untuk membeli rumah dengan metode KPR, berikut di antaranya: 

