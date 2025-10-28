Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |22:15 WIB
Harta Kekayaan dan Gaji Ketua KPU M. Afifuddin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan dan gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 kali naik jet pribadi dan habiskan Rp90 miliar. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),Mochammad Afifuddin, tengah menjadi sorotan publik usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan dirinya bersama empat anggota KPU lainnya melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait penyewaan jet pribadi selama masa kampanye Pemilu 2024. 

DKPP mengungkapkan Afifuddin dan 4 anggota KPU lainnya telah menggunakan jet pribadi untuk perjalanan dinas sebanyak 59 kali selama periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Total anggaran negara (APBN) yang dihabiskan untuk sewa jet pribadi ini mencapai angka yang fantastis yakni Rp90 miliar. 

Lalu berapa gaji dan kekayaan Ketua KPU Mochammad Afifuddin? 

1. Harta Kekayaan

Dikutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari 2025 untuk periode 2024, total kekayaan bersih Mochammad Afifuddin tercatat sebesar Rp6.201.950.210 sekitar Rp6,2 miliar. 

Dia juga melaporkan kepemilikan tiga unit kendaraan yakkni Sepeda motor Honda tahun 2014 senilai Rp7,2 juta, sepeda motor Vespa Sprint S tahun 2023 senilai Rp35 juta dan Mobil Honda HRV Prestige tahun 2019 senilai Rp225 juta. Total nilai keseluruhan dari aset kendaraannya adalah Rp267.200.000 atau Rp267,2 juta. 

 

Halaman:
1 2
