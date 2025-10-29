Harga Emas Galeri24 dan UBS Turun Rp38.000 per Gram

Penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya mencapai Rp38.000 per gram. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual di Pegadaian, baik emas Galeri24 maupun UBS, kompak turun signifikan pada perdagangan hari ini, Rabu (29/10/2025). Penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya mencapai Rp38.000 per gram.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di angka Rp2.403.000 per gram, turun Rp25.000 dari harga hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.428.000 per gram.

Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp2.399.000 per gram, turun Rp38.000 dibandingkan harga hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.437.000 per gram. Sedangkan harga emas Antam yang biasanya dijual, saat ini tidak ditampilkan pada laman resmi.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.260.000

1 gram: Rp2.403.000

2 gram: Rp4.735.000

5 gram: Rp11.751.000

10 gram: Rp23.439.000

25 gram: Rp58.454.000

50 gram: Rp116.816.000

100 gram: Rp233.516.000

250 gram: Rp580.077.000

500 gram: Rp1.160.152.000

1.000 gram: Rp2.320.302.000