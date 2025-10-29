Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Galeri24 dan UBS Turun Rp38.000 per Gram

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |08:46 WIB
Harga Emas Galeri24 dan UBS Turun Rp38.000 per Gram
Penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya mencapai Rp38.000 per gram. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual di Pegadaian, baik emas Galeri24 maupun UBS, kompak turun signifikan pada perdagangan hari ini, Rabu (29/10/2025). Penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya mencapai Rp38.000 per gram.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di angka Rp2.403.000 per gram, turun Rp25.000 dari harga hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.428.000 per gram.

Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp2.399.000 per gram, turun Rp38.000 dibandingkan harga hari sebelumnya yang dibandrol Rp2.437.000 per gram. Sedangkan harga emas Antam yang biasanya dijual, saat ini tidak ditampilkan pada laman resmi.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.260.000

1 gram: Rp2.403.000

2 gram: Rp4.735.000

5 gram: Rp11.751.000

10 gram: Rp23.439.000

25 gram: Rp58.454.000

50 gram: Rp116.816.000

100 gram: Rp233.516.000

250 gram: Rp580.077.000

500 gram: Rp1.160.152.000

1.000 gram: Rp2.320.302.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179728//emas-LPeg_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi Jadi Rp2.282.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179494//harga_emas_antam-ErKf_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Kini Dijual ke Rp2.327.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179362//harga_emas-VGOY_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Naik Jadi Rp2,4 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179175//harga_emas_antam-3IoU_large.jpg
Harga Emas Antam Turun, Kini Dijual Rp2.350.000 per Gram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928//harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674//emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement