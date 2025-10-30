Advertisement
HOME FINANCE

Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |12:12 WIB
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia's Choice 2025
Detoslim meraih penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025 untuk kategori Diet Herbal Supplement. (Foto: dok niNews Media Group/Arif Julianto)
JAKARTA – Keberhasilan sebuah merek tidak hanya diukur dari popularitasnya, tetapi juga dari konsistensi dalam menjaga kualitas dan kepercayaan konsumennya. Tahun ini, Detoslim, pelangsing herbal tepercaya di Indonesia, kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025 untuk kategori Diet Herbal Supplement.

Apresiasi bergengsi ini diserahkan langsung dalam Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025, yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025). Acara tahunan ini memberikan penghargaan kepada 58 merek terkemuka di Indonesia yang dinilai berhasil menjaga mutu produk, berinovasi, dan memiliki loyalitas konsumen yang tinggi.

CEO Superbrands Indonesia, Grandtyana Mayasari, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap merek-merek yang mampu membangun kepercayaan publik melalui kualitas dan inovasi berkelanjutan.

“Ini adalah bukti para pemilik merek berkomitmen memberikan produk dan layanan berkualitas, serta menciptakan inovasi yang bisa diterima secara positif oleh konsumen Indonesia,” ujar Grandtyana.

Penghargaan ini menegaskan posisi Detoslim sebagai pelangsing herbal No.1 di Indonesia yang tidak hanya populer, tetapi juga diakui kredibilitasnya secara nasional. Sebelumnya, Detoslim juga berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan meraih Rekor MURI 2025 sebagai pelangsing dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

Kombinasi antara kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta strategi inovasi yang konsisten membuat Detoslim terus unggul di tengah kompetisi produk pelangsing yang semakin ketat. Dengan pendekatan berbasis herbal alami dan teknologi modern, Detoslim berhasil menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menurunkan berat badan secara aman, efektif, dan tanpa efek samping.

Kombinasi Herbal dari Dalam dan Luar Tubuh

Detoslim
Empat varian utama Detoslim meliputi teh, madu, kapsul, dan slimming gel. (Foto: dok Detoslim)

Telusuri berita finance lainnya
