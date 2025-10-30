Dari Kuliah Gratis hingga Umrah, PNM Apresiasi Garda Terdepan Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA - Dalam dunia kerja yang menuntut dedikasi tinggi, penghargaan terhadap karyawan bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlanjutan perusahaan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memahami betul pentingnya memupuk semangat para insan di garis depan pemberdayaan, terutama Account Officer (AO) yang menjadi ujung tombak pendampingan nasabah di seluruh pelosok negeri.

Sebagai wujud nyata apresiasi tersebut, PNM memberikan berbagai bentuk penghargaan istimewa bagi para AO berprestasi, mulai dari reward perjalanan ke Eropa, beasiswa kuliah sarjana gratis, hingga kesempatan umrah atau wisata religi tanpa biaya sepeser pun.

Berdasarkan data, sekitar 92 persen AO PNM adalah pemuda berusia 18–25 tahun, didominasi oleh perempuan lulusan SMA/SMK yang setiap harinya mendampingi jutaan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar. Dari pelosok desa hingga sudut perkotaan, mereka hadir bukan hanya sebagai petugas lapangan, melainkan sahabat yang menyalakan harapan dan kemandirian bagi perempuan prasejahtera.

Semangat para AO PNM yang bekerja dengan dedikasi sejalan dengan makna Sumpah Pemuda yakni tekad untuk bersatu, berjuang, dan membangun negeri dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Melalui langkah ini, PNM tidak hanya menumbuhkan semangat kerja generasi muda, tetapi juga menyalakan api nasionalisme baru, bahwa mengabdi dan memberdayakan masyarakat adalah bentuk nyata cinta terhadap Indonesia.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang humanis dan berkelanjutan.