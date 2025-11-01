Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik

JAKARTA - Pertamina dinilai sigap menghadapi masalah BBM Pertalite di Jawa Timur (Jatim). Menurut pengamat energi Sofyano Zakaria, kasus motor 'brebet' yang terjadi di beberapa Kabupaten di Jawa Timur harus disikapi secara bijak oleh pihak terkait dan juga oleh masyarakat.

Apalagi, hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kualitas BBM jenis Pertalite di lokasi tersebut berada dalam kondisi baik.

"Sikap Pertamina yang telah membuka 17 titik posko untuk menampung pengaduan konsumen yang mengalami kasus 'brebet' di Jatim , merupakan sikap tanggapnya serta kepedulian Pertamina terhadap konsumennya sekaligus pertanda bahwa Pertamina bijak menyikapi kasus ini," katanya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menambahkan, masyarakat sangat perlu berhati hati dan tidak mudah termakan isu yang tidak jelas terkait kasus ini dan perlu mengetahui karena kenyataannya kasus sepeda motor yang 'brebet' tidak terjadi pada seluruh sepeda motor yang menggunakan Pertalite dan tidak semua SPBU bermasalah terkait kasus itu.

"Bahkan kasus ini hanya terjadi pada 6 kabupaten sementara di Jatim terdapat 38 kabupaten kota," katanya.

Menurutnya, masyarakat perlu tahu bahwa BBM Pertalite didistribusikan di semua SPBU yang ada di 514 kabupaten/kota di seluruh indonesia, bisa jadi pertimbangan bagi masyarakat agar tidak khawatir berlebihan terhadap kualitas bbm Pertalite yang beredar di Indonesia.