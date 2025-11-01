Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral, Purbaya Ngaji Lantunkan Ayat Al-Quran di Tengah Kemacetan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |22:44 WIB
Viral, Purbaya <i>Ngaji</i> Lantunkan Ayat Al-Quran di Tengah Kemacetan
Menkeu Purbaya Ngaji (Foto: Okezone)
JAKARTA - Viral di media sosial Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertangkap kamera sedang mengaji melantunkan ayat suci Al-Quran. Hal itu dari rekaman singkat dengan durasi sekitar 1 menit 20 detik yang beredar platform media sosial, Sabtu (1/11/2025).

Terlihat Purbaya yang duduk di kursi penumpang sedang mengangkap ponselnya, sayup-sayup terdengar lantunan ayat Al-Quran.

Video Purbaya itu diambil dari kursi depan sebelah kiri yang nampak menggunakam kamera depan seorang ajudan Menkeu. Di mana saat kamera menyorot Purbaya, terdengar lantunan ayat suci tersebut.

Lantunan suara merdu mengaji Purbaya masih terdengar ketika kamera ponsel yang dipegang seorang pria itu diputar memperlihatkan kursi depan sebuah mobil.

Ketika menyorot ke depan, kondisi jalan yang cukup pada. Di mana ada satu motor polisi yang bertugas mengawal pun turut ikut mengantre karena tersendat.

 

