Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Patriot Bond Danantara Jadi Agunan Kredit Bank, Ini Kata OJK 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |14:38 WIB
Patriot Bond Danantara Jadi Agunan Kredit Bank, Ini Kata OJK 
Obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa surat utang Patriot Bond yang diterbitkan BPI Danantara dapat dijadikan agunan kredit perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan.

"Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dian di Jakarta, dikutip Minggu (2/11/2025).

Ia menuturkan bahwa obligasi, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi, dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Penilaian terhadap obligasi tersebut, ujarnya, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan.

Salah satu indikator penting adalah status pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

"Dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan, dapat memperhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemen risiko, dan kecukupan likuiditas," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180838//kredit-lE2z_large.png
OJK Ingatkan Semua Bank Jaga Tata Kelola Meski Kejar Target Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345//prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203//bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297//ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178985//purbaya-cvT4_large.jpg
Digugat 1.900 Eks Karyawan BUMN Kertas Leces, Purbaya: Saya Lempar ke Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement