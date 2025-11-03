Advertisement
HOME FINANCE

Inovasi Tiada Henti Hantarkan Winn Gas Boyong Tiga Penghargaan Superbrands 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |14:26 WIB
Inovasi Tiada Henti Hantarkan Winn Gas Boyong Tiga Penghargaan Superbrands 2025
Winn Gas meraih penghargaan Superbrands 2025 untuk tiga kategori. (Foto: dok iNews Media Group/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Tahun 2025 menjadi tahun yang membanggakan bagi Winn Gas. Sebagai produsen kompor gas terbaik, Winn Gass meraih pencapaian gemilang dengan memboyong tiga penghargaan Superbrands 2025 sekaligus. 

Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Winn Gas Stove, Winn Gas Stove Hose, dan Winn Gas Cylinder Regulator. Kehadiran inovasi yang tiada henti menobatkan Winn Gas sebagai merek kompor gas yang dipercaya masyarakat.

Direktur Utama PT Winn Appliance Henry Gunawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Superbrands Indonesia dan konsumen yang telah percaya menggunakan produk Winn Gas.

“Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang kami terima. Semoga ini menjadi motivasi bagi kami terus berinovasi menciptakan solusi yang lebih baik bagi kebutuhan dapur rumah tangga di Indonesia,” ujarnya.

Superbrands sebagai lembaga arbiter internasional yang terkemuka dan terpercaya di 90 negara kembali memberikan penghargaan kepada 58 pemilik merek pada acara Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Jumat (26/9/2025).

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah melalui proses seleksi ketat dari Nielsen dan Team Superbrands. Penilaian dilakukan dengan lima kriteria penilaian, meliputi market dominance, longevity, good will, customer loyalty dan overall market acceptance. 

