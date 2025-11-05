Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol

JAKARTA - Rangkaian kegiatan Road to Hari Ritel Nasional (HRN) 2025 resmi dibuka pada Selasa (4/11/2025) di UBM Hall, Kampus Lodan, Ancol.

Seminar nasional yang dihadiri 300 orang lebih secara langsung dan ratusan lainnya via YouTube Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), berlangsung selama tiga hari mulai 4 hingga 6 November 2025. Acara seminar mengusung semangat kolaborasi antara pelaku ritel modern, UMKM, dan mitra strategis di bidang keuangan serta teknologi digital.

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Aprindo Solihin dan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai daerah, mulai dari pelaku UMKM binaan, peritel anggota Aprindo, hingga mahasiswa dan mitra usaha.

Sejak pagi, suasana riuh terasa di lantai 8 UBM Kampus Lodan, Ancol terutama di area business matching yang digelar di depan pintu masuk. Di lokasi inilah para UMKM terkurasi langsung berdiskusi dan menjajaki peluang kerja sama dengan jaringan ritel modern anggota Aprindo.

Solihin, dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa Hari Ritel Nasional 2025 bukan sekadar perayaan saja, tetapi momentum konsolidasi antara ritel modern dan UMKM.