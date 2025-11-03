5 Fakta Serakahnomics Ancam Ekonomi Dunia

Praktik korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap yang menghambat kemajuan global harus segera diberantas. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Serakahnomics atau ekonomi serakah menjadi ancaman utama bagi pertumbuhan sejati dan keadilan sosial. Praktik korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap yang menghambat kemajuan global harus segera diberantas.

Demikian ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM) di Gyeongju, Korea Selatan. Di hadapan para pemimpin ekonomi dunia, Prabowo menyampaikan bahaya Serakahnomics yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan sejati dan merusak keadilan.

Berikut fakta-fakta menarik terkait Serakahnomics yang disampaikan Prabowo di hadapan pemimpin negara yang hadir di KTT APEC:

1. Serakahnomics

Dalam forum yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yaitu keserakahan yang menjelma dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap lintas negara.

“Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies — ekonomi serakah, yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

2. Serakahnomics Ditambah Ketegangan Dunia

Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya di antara negara-negara di dunia, yang membahayakan stabilitas ekonomi.

Namun, ia menegaskan bahwa kawasan Asia-Pasifik tidak boleh menyerah pada keadaan ini.

“Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global,” tegasnya.

3. Harapan ke APEC

Menurut Prabowo, APEC didirikan atas keyakinan bersama akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas batas yang adil. Prinsip itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian.

“APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerja sama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” ujarnya.