Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2.286.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp8.000 menjadi Rp2.286.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp8.000 ke Rp2.151.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total pembayaran.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Selasa (4/11/2025) dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.193.000

Emas 1 gram: Rp2.286.000

Emas 2 gram: Rp4.512.000

Emas 3 gram: Rp6.743.000

Emas 5 gram: Rp11.205.000

Emas 10 gram: Rp22.355.000