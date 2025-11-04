Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ingin Kereta Cepat Tak Hanya Sampai Surabaya, tapi Tembus Banyuwangi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:27 WIB
Prabowo Ingin Kereta Cepat Tak Hanya Sampai Surabaya, tapi Tembus Banyuwangi
Selain Pulau Jawa, Prabowo juga meminta adanya pembangunan kereta cepat di Sulawesi, Kalimantan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun kereta cepat tidak hanya sampai Surabaya, tetapi hingga Banyuwangi. Dirinya pun memberikan instruksi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

"Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu jalan dulu," kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain Pulau Jawa, Prabowo juga meminta adanya pembangunan kereta cepat di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tujuannya sebagai angkutan logistik untuk membantu petani dan pedagang.

"Hasil bumi kita di pedalaman dibawa ke pelabuhan. Sawit, karet, kopi, timah, tambang nikel banyak sekali. Daripada pakai truk banyak, jalan rusak, kereta api listrik akan sangat menurunkan biaya ekonomi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181251//prabowo-nf2o_large.jpg
Jamin Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Prabowo: Ini Simbol Kerja Sama Kita dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180861//serakah-BxsZ_large.jpg
5 Fakta Serakahnomics Ancam Ekonomi Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180782//trump-7kUE_large.jpg
5 Fakta Penting Pertemuan Trump dan Xi Jinping, Kunci Stabilitas Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179525//kereta_whoosh-BhnV_large.jpg
Benarkah Harga 1 Kereta Cepat Whoosh Sama dengan 5 Burj Khalifa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement