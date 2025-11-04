Prabowo Ingin Kereta Cepat Tak Hanya Sampai Surabaya, tapi Tembus Banyuwangi

Selain Pulau Jawa, Prabowo juga meminta adanya pembangunan kereta cepat di Sulawesi, Kalimantan. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun kereta cepat tidak hanya sampai Surabaya, tetapi hingga Banyuwangi. Dirinya pun memberikan instruksi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

"Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Surabaya itu jalan dulu," kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain Pulau Jawa, Prabowo juga meminta adanya pembangunan kereta cepat di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tujuannya sebagai angkutan logistik untuk membantu petani dan pedagang.

"Hasil bumi kita di pedalaman dibawa ke pelabuhan. Sawit, karet, kopi, timah, tambang nikel banyak sekali. Daripada pakai truk banyak, jalan rusak, kereta api listrik akan sangat menurunkan biaya ekonomi," ujarnya.