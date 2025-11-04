Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waskita Karya Dapat Kontrak Baru Rp5,6 Triliun, Ini Daftar Proyeknya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |13:14 WIB
Waskita Karya Dapat Kontrak Baru Rp5,6 Triliun, Ini Daftar Proyeknya
Proyek-proyek yang diperoleh mayoritas didominasi oleh infrastruktur air. (Foto: Okezone.com/Waskita)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp5,6 triliun hingga 31 Oktober 2025. Sebagian besar kontrak yang didapatkan berasal dari pemerintah.

Direktur Bisnis, Strategi, Portofolio, dan Human Capital Waskita Karya, Rudi Purnomo, menyebutkan proyek-proyek yang diperoleh mayoritas didominasi oleh infrastruktur air, diikuti oleh pembangunan gedung dan konektivitas.

"Jadi dari total Rp5,6 triliun ini memang hampir 60% didominasi oleh proyek-proyek pemerintah yang sebenarnya secara kontraktual cukup mendukung terhadap going concern Waskita," ujar Rudi dalam Public Expose 2025, Selasa (4/11/2025).

Selain proyek pemerintah, Waskita juga mencatat kontrak baru dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyek-proyek tersebut mencakup dukungan terhadap ketahanan pangan, irigasi, konektivitas, serta infrastruktur pendidikan.

Rudi menambahkan bahwa kemampuan perusahaan memenangkan tender cukup memadai.

"Selanjutnya, kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, dari sebaran Rp5,6 triliun ini menunjukkan bahwa winning rate kita terhadap bidding yang kita ikuti cukup memadai, yaitu 22,2%," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181145//menkeu_purbaya-yWki_large.jpg
Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181077//menkeu_purbaya-RNf4_large.jpg
Purbaya Sebut IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180827//ikn-VcRD_large.jpg
7 Fakta IKN Disebut Kota Hantu, Ini Kenyataan yang Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180792//ikn-vfFt_large.jpg
IKN Dibilang Kota Hantu, Pak Bas Ungkap Progres Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/470/3180825//ikn-kXl9_large.jpg
Alasan Mengapa IKN Disebut Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784//ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement