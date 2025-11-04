Waskita Karya Dapat Kontrak Baru Rp5,6 Triliun, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp5,6 triliun hingga 31 Oktober 2025. Sebagian besar kontrak yang didapatkan berasal dari pemerintah.

Direktur Bisnis, Strategi, Portofolio, dan Human Capital Waskita Karya, Rudi Purnomo, menyebutkan proyek-proyek yang diperoleh mayoritas didominasi oleh infrastruktur air, diikuti oleh pembangunan gedung dan konektivitas.

"Jadi dari total Rp5,6 triliun ini memang hampir 60% didominasi oleh proyek-proyek pemerintah yang sebenarnya secara kontraktual cukup mendukung terhadap going concern Waskita," ujar Rudi dalam Public Expose 2025, Selasa (4/11/2025).

Selain proyek pemerintah, Waskita juga mencatat kontrak baru dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyek-proyek tersebut mencakup dukungan terhadap ketahanan pangan, irigasi, konektivitas, serta infrastruktur pendidikan.

Rudi menambahkan bahwa kemampuan perusahaan memenangkan tender cukup memadai.

"Selanjutnya, kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, dari sebaran Rp5,6 triliun ini menunjukkan bahwa winning rate kita terhadap bidding yang kita ikuti cukup memadai, yaitu 22,2%," imbuhnya.