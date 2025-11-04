Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Kucuran Dana dari Danantara, Citilink Operasikan 36 Pesawat di 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |21:07 WIB
Dapat Kucuran Dana dari Danantara, Citilink Operasikan 36 Pesawat di 2026 
Citilink Operasikan 36 Pesawat di 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Restorasi 15 armada pesawat Citilink hampir rampung. Penambahan ini, Citilink akan mengoperasikan total 36 pesawat pada 2026.

Sebelum program restorasi ini dimulai, Citilink hanya mengoperasikan 21 armada pesawat. 

Program ini didukung pemerintahan Prabowo-Gibran dan kucuran pinjaman Rp4,82 triliun dari Danantara. 

"Kembali beroperasinya armada Citilink yang selama ini mangkrak, mendorong semangat kapten-kapten baru yang telah menyelesaikan pelatihannya," ujar Kapten Cessna Banggawira sebagai perwakilan para Kapten baru di Citilink dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025). 

Citilink

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pilot Citilink, Kapten Leonardus Gad Pascalis menyatakan bahwa dengan adanya hal itu, jajaran direksi dan komisaris Citilink berkumpul dengan para pilot Citilink. 

 

Halaman: 1 2
1 2
