HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun 0,34% ke Level 8.213 di Awal Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |09:27 WIB
IHSG Turun 0,34% ke Level 8.213 di Awal Perdagangan
IHSG turun 0,34% ke level 8.213,60. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah. IHSG turun 0,34% ke level 8.213,60.

Semenit berjalan, Rabu (5/11/2025), IHSG melanjutkan pelemahan 0,51% ke 8.200, dengan 135 saham di zona hijau, 320 melemah, dan 500 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,55% ke 837,18, indeks JII melemah 0,26% ke 569,02, indeks MNC36 melemah 0,33% ke 343,57, dan IDX30 melemah 0,32% ke 439,55.

Untuk indeks sektoral, mayoritas melemah seperti energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, transportasi, industri, kesehatan, bahan baku, dan teknologi.

 

