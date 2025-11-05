Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos yang Cair November 2025, Masih Ada BLT Kesra Rp900 Ribu 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |07:14 WIB
Daftar Bansos yang Cair November 2025, Masih Ada BLT Kesra Rp900 Ribu 
Bansos di November 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) masih banyak yang dicairkan hingga November 2025. Mulai dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga yang terbaru Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Besaran bansos yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp300 ribu sampai Rp900 ribu. Oleh karena itu, masyarakat atau keluarga penerima manfaat dapat terus mengecek apakah menjadi penerima bantuan atau tidak.

Berikut daftar bansos yang cair di November 2025:

1. Bansos PKH

Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH untuk periode Oktober–Desember 2025. Bansos PKH masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

Pencairan bansos PKH tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025. Dengan demikian, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah.

Besaran Bansos PKH
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap

Anak SD: Rp225.000 per tahap

Anak SMP: Rp375.000 per tahap

Anak SMA: Rp500.000 per tahap

 

Halaman:
1 2 3
