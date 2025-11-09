Purbaya Pede Target Pajak 2025 Rp2.189 Triliun Tercapai

Purbaya menjelaskan bahwa selama ini kesulitan mencapai target pajak bukan disebabkan oleh kinerja pegawai pajak. (Foto: Okezone.com/Aldhi)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target penerimaan pajak 2025 tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp2.189,3 triliun. Target tersebut pasti tercapai karena pihaknya mengoptimalkan penerimaan.

“Teman pajak, jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujar Purbaya dalam unggahan di akun TikTok miliknya, dikutip Minggu (9/11/2025).

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai pajak untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

“Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” tambah Bendahara Negara tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa selama ini kesulitan mencapai target pajak bukan disebabkan oleh kinerja pegawai pajak, melainkan karena kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Menurutnya, hal ini seringkali tidak dipahami oleh masyarakat luas.

“Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi, orang-orang kan nggak peduli orang di luar,” ungkapnya.

Meski begitu, ia optimistis bahwa penerimaan pajak akan membaik pada akhir tahun seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional.

“Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin yang mungkin. Kita udah balikin ekonomi sejak September minggu kedua ke sini. Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa tercapai lah,” tuturnya.