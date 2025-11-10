IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,25 persen atau 21 poin ke level 8.415 pada perdagangan sesi pertama, Senin (10/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 23,72 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,75 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,60 juta kali. Adapun, sebanyak 372 saham harganya turun, 265 saham harganya naik dan 171 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 3,05 persen, sektor infrastruktur naik 1,43 persen, sektor properti naik 1,58 persen, sektor transportasi naik 1,15 persen, sektor industri naik 1,08 persen, sektor bahan baku naik 0,60 persen, sektor energi naik 0,49 persen, sektor non siklikal naik 0,39 persen, dan sektor keuangan naik 0,07 persen. Sedangkan sektor siklikal turun 0,16 persen dan sektor kesehatan turun 0,04 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) naik 34,48 persen ke Rp117, PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) naik 27,50 persen ke Rp102, dan PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) naik 25,64 persen ke Rp147.