Ajarkan APBN ke Ribuan Siswa, Purbaya: Saya Senang Generasi Muda Kita Memiliki Potensi Luar Biasa

Purbaya dalam Kemenkeu Mengajar 10, yang diikuti oleh lebih dari 7.000 pegawai sebagai relawan pengajar dan dokumentator. (Foto :Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbagi pengalaman dan berdiskusi langsung dengan para siswa mengenai Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN) serta peran pemerintah dalam perekonomian nasional.

Hal ini dilakukan Purbaya dalam Kemenkeu Mengajar 10, yang diikuti oleh lebih dari 7.000 pegawai sebagai relawan pengajar dan dokumentator.

“APBN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud gotong royong seluruh rakyat untuk membangun negeri. Melalui APBN, kita menghadirkan pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat. Anak-anak bangsa adalah masa depan. Jaga mereka, jaga asa. Jaga UangKita, bangun masa depan kita,” jelas Purbaya di SMAN 3 Jakarta, Senin (10/11/2025).

Purbaya menegaskan, semangat Kemenkeu Mengajar mencerminkan semangat membangun Indonesia dan menyiapkan generasi muda yang peduli pada masa depan bangsanya.

“Saya mengajar tentang APBN kepada para siswa agar mereka memahami peran pemerintah dalam perekonomian sehingga mereka tidak sekadar mengkritik, tetapi juga mengerti konteksnya. Saya senang sekali karena mereka sangat kreatif dan aktif berdiskusi di kelas. Ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Menkeu.

Kemenkeu Mengajar menjangkau lebih dari 69.000 siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Rakyat (SR), di 267 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, relawan berasal dari pegawai Kemenkeu, pegawai Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Geo Dipa Energi, serta mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengajar di SMPN 238 Jakarta dan Sekolah Rakyat MA 33 Tangerang Selatan, sedangkan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono Hadir di SMAN 6 Jakarta bersama Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Selain Itu, jajaran pejabat eselon I lainnya juga turut berpartisipasi mengajar di berbagai daerah. Direktur Jenderal Perbendaharaan berbagi inspirasi di SMAN 2 Kediri, sedangkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak hadir di SMAN 34 Jakarta.

Di tempat lain, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mengajar Di SMPN 3 Palembang, Direktur Jenderal Pajak hadir di Labschool Jakarta, Direktur Jenderal Anggaran mengajar di SMPN 29 Jakarta, dan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) hadirdi SMAN 5 Tangerang.