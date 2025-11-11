Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru BSU BPJS Ketenagakerjaan, Cek Apakah Cair Bulan Ini? 

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |20:42 WIB
Info Terbaru BSU BPJS Ketenagakerjaan, Cek Apakah Cair Bulan Ini? 
Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan masih dicairkan bulan ini? (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA – BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada pekerja. Setiap pekerja menerima Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000.

Namun, apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan masih dicairkan bulan ini? Jawabannya, tidak ada pencairan BSU lagi hingga akhir 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penyaluran BSU 2025 hanya dilakukan pada periode Juni–Juli. Tidak ada pencairan BSU tahap 2 pada Oktober maupun November 2025. Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu yang beredar mengenai pencairan BSU tahap 2.

“Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II,” ujar Yassierli.

Pencairan BSU 2025 periode Juni–Juli menyasar 15,9 juta pekerja dan merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Syarat Penerima BSU

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

 

Halaman:
1 2
