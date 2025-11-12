Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ngaku Kerap Baca Doa Sebelum Tidur agar  Lifting Minyak Capai Target

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |15:36 WIB
Bahlil <i>Ngaku</i> Kerap Baca Doa Sebelum Tidur agar  Lifting Minyak Capai Target
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku kerap membaca doa untuk lifting agar mencapai target APBN. Doa ini ia lantunkan ketika hendak tidur pada malam hari.

"Mengurus lifting ini Bapak Ibu semua, saya jujur mengatakan, kita ini kalau tidur malam, baca doa tidur malam terakhir baca doa lifting," ujarnya dikutip, Rabu (12/11/2025).

Bahlil mengatakan untuk mencapai lifting minyak sesuai dengan target APBN bukan persoalan mudah. Hal ini ia gambarkan ketika lifting minyak tidak pernah menyentuh target yang ditetapkan dalam APBN sejak tahun 2008 hingga 2024.

"Saya pikir sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Di 2024, target APBN kita mencapai 605 ribu barel per hari. Realisasi kita berapa? 580 ribu barel per hari," sambungnya.

Namun demikian, Bahlil mengatakan pada bulan Juni 2025 lalu lifting minyak mencapai angka 608 barel per hari atau melampaui target APBN 2025. Capaian peningkatan lifting ini dinilai berkontribusi dalam pengurangan impor minyak mentah, meksi jumlahnya belum cukup signifikan. Sebab dikatakan Bahlil, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1998 hingga saat ini, disamping permintaan yang terus mengalami peningkatan.

"Sekarang, alhamdulillah karena dukungan dari Bapak Ibu semua, pimpinan Komisi 12, dan seluruh stockholder, kita sudah mencapai 605 sampai dengan 608 ribu baril per day," sambungnya.

 

Halaman:
1 2






