Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga 23 November 2025

Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga 23 November 2025 (Foto: PLN)

JAKARTA - Ini rincian daya listrik yang dapat diskon listrik PLN 50 persen hingga 23 November 2025. PT PLN (Persero) kembali memberikan diskon listrik berupa diskon 50 persen tambah daya listrik.

Pemberian diskon listrik berupa diskon 50 persen tambah daya listrik dalam memperingati Hari Pahlawan 2025 yang bertajuk Power Hero.

"Sekarang saatnya tambah daya dengan promo spesial diskon 50 persen tambah daya listrik," tulis PLN dalam akun Instagram resminya @pln_id, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Program diskon 50 persen tambah daya listrik berlaku sejak 10 hingga 23 November 2025 bagi pelanggan rumah tangga satu fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA.

"Promo ini hanya bisa didapatkan di aplikasi PLN Mobile, jadi pastikan kamu sudah memperbarui aplikasinya dan ikuti langkah-langkahnya dengan mudah," tulisnya.

Masyarakat yang dapat diskon ini merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Selain itu, pelanggan yang ingin mengikuti program ini wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya terlebih dahulu.

Proses pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus datang ke kantor PLN.

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan hingga satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700. Berikut rinciannya: