Garuda Indonesia Terima Suntikan Rp23,67 Triliun dari Danantara, Ini Fokus Penggunaannya

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mendapat tambahan modal Rp 23,67 triliun dari Danantara. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mendapat tambahan modal Rp 23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (DAM). Modal tersebut menjadi tonggak penting bagi percepatan transformasi maskapai pelat merah itu.

"Penyertaan modal ini adalah bentuk keyakinan terhadap visi jangka panjang kami untuk menjadi maskapai nasional yang sehat, tangguh, dan berkelas dunia," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, Kamis (13/11/2025).

Tambahan modal tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Tangerang, Rabu (12/11). Dana disalurkan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), terdiri dari setoran tunai Rp 17,02 triliun dan konversi utang Rp 6,65 triliun.

Dari total Rp 23,67 triliun, sekitar Rp 8,7 triliun (37 persen) dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja seperti pemeliharaan pesawat dan peningkatan layanan, sedangkan Rp 14,9 triliun (63 persen) diperuntukkan memperkuat operasional Citilink, termasuk pelunasan kewajiban bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021.

Glenny menekankan, suntikan dana ini akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.

"Dengan permodalan yang lebih kuat, kami dapat memperkokoh keandalan operasional dan meningkatkan kesiapan armada untuk menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal," ujarnya.