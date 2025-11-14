Advertisement
FINANCE

BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif lewat ICCF 2025 di Malang Raya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |10:58 WIB
BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif lewat ICCF 2025 di Malang Raya
BNI dukung kebangkitan ekosistem kreatif lewat ICCF 2025 di Malang Raya. (Foto: dok BNI)
A
A
A

MALANG - Dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terhadap penguatan ekonomi kreatif nasional terus berlanjut, salah satunya melalui partisipasi dalam Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 yang berlangsung selama lima hari, 6–10 November 2025, di Selecta, Kota Batu, serta di berbagai titik di kawasan Malang Raya.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa keikutsertaan BNI dalam ICCF 2025 menandai momentum penting bagi kebangkitan ekosistem kreatif di Indonesia.

"BNI melihat industri kreatif sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor seperti ICCF, kami ingin memperkuat jejaring pelaku kreatif dari tingkat lokal hingga global," kata Iqbal dalam keterangan tertulis.

Mengusung tema besar “Nusantaraya – Senyawa Malang Raya”, ICCF 2025 menghadirkan semangat kolaborasi lintas daerah, budaya, dan generasi untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif yang berakar pada inovasi dan keberlanjutan.

Festival ini menjadi ruang perjumpaan ide, inovasi, dan perayaan keberagaman lintas kota serta komunitas kreatif di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Okezone Stories UMKM ICCF 2025 BNI
