Selamatkan Garuda, Suntikan Rp23,6 Triliun Diprioritaskan untuk Perawatan Pesawat

Garuda saat ini memiliki banyak pesawat yang grounded. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - BPI Danantara melalui PT Danantara Asset Management (DAM) mengucurkan Rp23,67 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany, menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut akan diawasi secara ketat sejak hari pertama pencairan.

"Action setelah dana masuk itu bukan sekadar memberikan uang. Kami akan memonitor dengan ketat. Saya selalu sampaikan berkali-kali, mulai hari pertama, kita akan bekerja bersama tim manajemen Garuda," tegasnya dalam acara media briefing di Kantor Danantara pada Jumat (14/11/2025).

Febriany menjelaskan, kucuran dana jumbo ini merupakan langkah mendesak untuk menyelamatkan operasional maskapai pelat merah tersebut. Salah satu persoalan utama adalah banyaknya pesawat yang grounded atau tidak dapat terbang akibat belum menjalani perawatan wajib.

"Garuda saat ini memiliki banyak pesawat yang grounded karena belum menjalani maintenance yang diperlukan," ungkap Febriany.

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan finansial ganda bagi Garuda. Pesawat yang tidak beroperasi tidak menghasilkan pendapatan, sementara biaya sewa dan berbagai biaya tetap lainnya tetap berjalan.

"Setiap hari tertunda, lubang yang harus ditutup semakin besar. Jadi prioritas utama adalah segera melakukan perawatan agar pesawat Garuda bisa kembali terbang," tandasnya.

Febriany menambahkan bahwa suntikan dana ini juga bagian dari paket restrukturisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Selain untuk Garuda, dana juga akan dialokasikan untuk Citilink dan kebutuhan lain terkait pemulihan kinerja maskapai BUMN tersebut, sebagian besar difokuskan pada perbaikan pesawat.

"Ini sudah direncanakan dari awal sebagai paket restrukturisasi untuk membuat Garuda sehat. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan sebagian besar dana digunakan untuk maintenance," jelasnya.