Sejarah Baru, Indonesia Jual 12 Juta Ton Karbon ke Norwegia

Indonesia melalui PT PLN (Persero) secara resmi menjual hasil pengurangan emisi setara 12 juta ton karbon kepada Norwegia. (Foto: Okezone.com/Kemenhut)

JAKARTA – Indonesia melalui PT PLN (Persero) secara resmi menjual hasil pengurangan emisi setara 12 juta ton karbon kepada Norwegia. Secara teknis, ini adalah perdagangan karbon berbasis teknologi pertama di dunia yang dijalankan di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris, aturan main resmi untuk jual-beli karbon antarnegara.

Pengurangan polusi ternyata memiliki nilai jual. Norwegia, sebagai negara yang sangat peduli lingkungan, bersedia membayar Indonesia atas keberhasilan tersebut.

"Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (14/11/2025).

"Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," sambungnya.

Jumlah 12 juta ton karbon itu setara dengan menghilangkan polusi dari sekitar 2,6 juta mobil selama setahun. Ini adalah pencapaian besar yang diakui dunia.

Secara historis, kerja sama Indonesia dengan Norwegia fokus pada sektor kehutanan (disebut juga Nature-Based Solutions). Melalui skema Result-Based Contribution (RBC), kita sudah menerima hingga US$260 juta karena berhasil menjaga hutan kita.

"Sekarang, kita membuka babak baru. Kita tidak hanya menjual jasa dari hutan, tetapi juga dari teknologi energi bersih," ujarnya.

Ini adalah bagian terpenting. Dana dari hasil penjualan karbon ini akan digunakan untuk:

Membangun Lebih Banyak Pembangkit Listrik Hijau: PLN, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akan mempercepat pembangunan energi terbarukan. Dalam 10 tahun ke depan, 76 persen dari pembangkit baru akan berasal dari energi bersih.