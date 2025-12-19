Momen Seruan Takbir Iringi Listrik Kembali Pulih di Banda Aceh

BANDA ACEH - Setelah beberapa hari harus menjalani kendala listrik akibat bencana yang melanda, warga Banda Aceh akhirnya bisa bernapas lega. Kota Serambi Mekkah ini kembali terang benderang setelah tim PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sempat lumpuh total.

Suasana meriah pecah di ruang pemantauan listrik saat sistem kelistrikan Aceh kembali terhubung dengan sistem besar Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang memantau langsung proses ini tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat melihat indikator di layar monitor kembali normal.

"Alhamdulillahi Rabbil Alamin... Takbir...!" seru Darmawan dengan penuh semangat, dikutip, Jumat (19/12/2025).

Ucapan syukur itu pun langsung disambut kompak oleh para pegawai PLN di ruangan tersebut dengan sahutan, "Allahu Akbar!"

Gerak Cepat Sesuai Arahan Presiden

Pemulihan kilat ini bukan tanpa alasan. PLN bergerak cepat menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memprioritaskan layanan publik dan aktivitas warga.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya," ujar Darmawan.