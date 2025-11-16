Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |06:05 WIB
1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
Danantara Indonesia mengungkapkan saat ini total ada sekitar 1.000 perusahaan BUMN. (Foto: Okezone.com/BUMN)
JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkapkan saat ini total ada sekitar 1.000 perusahaan BUMN, baik induk usaha, anak usaha, hingga cucu perusahaan. Tapi setengah dari total perusahaan negara itu masih tercatat merugi.

"Anak-anak perusahaan itu, contoh perusahaan telekomunikasi, pekerjaan yang gampang sekalipun bisa diambil oleh 4–5 perusahaan. Jadi margin itu hilang," ujar Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy.

Ia menambahkan, saat ini yang menjadi salah satu fokus Danantara adalah memangkas jumlah perusahaan BUMN, dari yang sebelumnya berjumlah sekitar 1.000 perusahaan, targetnya hanya ada sekitar 200 perusahaan saja.

"Jadi anak-anak yang tidak ada manfaatnya, atau dulu dibuat dengan decision yang berbeda dari hari ini, mesti kita eliminate," tegasnya.

 

