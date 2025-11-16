Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Jamin Utang Kopdes Dicicil Pemerintah: Bank Himbara Tak Usah Takut!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:39 WIB
Purbaya Jamin Utang Kopdes Dicicil Pemerintah: Bank Himbara Tak Usah Takut!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tak risau meminjamkan uang untuk Koperasi Desa Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). 

Dia menyebut, uang pinjaman itu akan diganti oleh Pemerintah melalui skema cicilan.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya, sekaligus merespon skema penggunaan Rp40 triliun dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. 

Purbaya mengatakan, dana desa itu bisa diambil melalui skema pinjaman ke bank himbara oleh PT Agrinas.

"Jadi, Agrinas pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi. Selama 8 tahun ke depan," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025).

Kendati demikian, Purbaya memastikan, dana yabg dipinjam Agrinas itu tak punya resiko tinggi. 

"Jadi pinjamannya secure, perbankan enggak menghadapi resiko yang terlalu yang signifikan karena terjamin pinjamannya," ucapnya 

 

